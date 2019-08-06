PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

МОН может изменить условия поступления на бюджет

Министерство образования и науки планирует изменить правила приема на бюджетную форму обучения для поступающих.

МОН может изменить условия поступления на бюджет

В МОН в следующем году могут сократить количество заявлений, которые поступающие могут подавать на бюджетную форму обучения, с семи до пяти.

Такое решение объясняют тем, что в этом году почти 13% абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет, отказались от обучения. Поэтому это указывает на то, что нет необходимости подавать семь заявлений в разные вузы на бюджетные места.

Сразу могу анонсировать, что, как вывод этой кампании, мы считаем, что в следующем году внесем изменения в условия приема, и будет целесообразно оставить только пять возможных заявок на бюджет, – сказала министр образования Лилия Гриневич.

Читайте: Поступление 2019: топ-10 самых популярных специальностей и вузов

Изменения в условия приема в вузы будут вынесены на общественное обсуждение на следующей неделе.

Ранее Факты ICTV писали о том, какие вузы приняли больше всего бюджетников.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как вырастить счастливого ребенка – топ-5 советов от экспертов
Какие вузы приняли больше всего бюджетников (СПИСОК)
Каждый десятый абитуриент отказался от бюджетного места
Названы специальности-аутсайдеры вступительной кампании 2019
Топ-10 специальностей с самым высоким проходным баллом
Вероятный министр образования: что известно о Сергее Бабаке
Поступление 2019: сколько абитуриентов прошло на бюджет
Рейтинговые списки абитуриентов 2019: когда и где проверить данные
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка