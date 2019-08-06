Министерство образования и науки планирует изменить правила приема на бюджетную форму обучения для поступающих.

В МОН в следующем году могут сократить количество заявлений, которые поступающие могут подавать на бюджетную форму обучения, с семи до пяти.

Такое решение объясняют тем, что в этом году почти 13% абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет, отказались от обучения. Поэтому это указывает на то, что нет необходимости подавать семь заявлений в разные вузы на бюджетные места.

Сразу могу анонсировать, что, как вывод этой кампании, мы считаем, что в следующем году внесем изменения в условия приема, и будет целесообразно оставить только пять возможных заявок на бюджет, – сказала министр образования Лилия Гриневич.

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Изменения в условия приема в вузы будут вынесены на общественное обсуждение на следующей неделе.

Ранее Факты ICTV писали о том, какие вузы приняли больше всего бюджетников.