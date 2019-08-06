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Факты / Украина / Общество

Какие вузы приняли больше всего бюджетников (СПИСОК)

В Министерстве науки и образования назвали пять высших учебных заведений с наибольшим количеством рекомендаций на бюджет.

Какие вузы приняли больше всего бюджетников (СПИСОК)

Министр образования Лилия Гриневич во время пресс-конференции назвала пять высших учебных заведений, в которых количество рекомендаций на бюджет самое высокое.

В список попали:

  • Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Национальный университет Львовская политехника;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Харьковский национальный университет имени Василия Каразина.

Больше всего заявлений абитуриенты подавали на такие специальности как Международные экономические отношения, Международное право, Международные отношения, Журналистика, Политология, Медицинская психология, Стоматология.

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По словам Гриневич, самые большие проходные баллы были на указанные специальности.

Она добавила, что в министерстве работают над тем, чтобы сделать инженерные специальности и естественные науки популярнее.

К слову, около 13% абитуриентов отказались от рекомендации по обучению на бюджете.

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