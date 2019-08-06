Міністерство освіти та науки планує змінити правила прийому на бюджетну форму навчання для вступників.

У МОН наступного року можуть скоротити кількість заяв, які вступники можуть подавати на бюджетну форму навчання, з семи до п’яти.

Таке рішення пояснюють тим, що цьогоріч майже 13% абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на бюджет, відмовилися від навчання. Тому це вказує на те, що немає потреби подавати сім заяв у різні ВНЗ на бюджетні місця.

Відразу можу анонсувати, що, як висновок цієї кампанії, ми вважаємо, що наступного року внесемо зміни до умов прийому, і буде доцільно залишити лише п’ять можливих заявок на бюджет, – сказала міністр освіти Лілія Гриневич.

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Зміни до умов прийому у виші будуть винесені на громадське обговорення наступного тижня.

Раніше Факти ICTV писали про те, які ВНЗ прийняли найбільше бюджетників.