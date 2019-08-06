Поставки российского сжиженного газа и дизельного топлива в Украину с 1 августа сократятся почти в два раза.

Поставки дизельного топлива в Украину через трубопровод приостановились с августа. А российская компания Лукойл еще не получила от Минэкономразвития России разрешение на экспорт дизельного топлива в Украину.

Но ситуация на рынке остается стабильной.

Поставки российского ресурса в августе сократятся почти вдвое. То, что идет через трубопровод, сократится примерно с 200 тыс. тонн до 100 тыс. тонн, – сказал представитель президента в Кабмине Андрей Герус во время брифинга.

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Он также отметил, что если ранее поставки через море составляли 10-20 тыс. тонн в месяц, то с августа они будут на уровне 60 тыс. тонн. То есть вырастут в три-четыре раза. Также увеличиваются поставки нефтепродуктов из Беларуси, Литвы и стран ЕС.

Поэтому введение спецпошлины не вызовет дефицита нефтепродуктов на рынке Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине создадут оперативный штаб нефтетрейдеров.