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Факти / Україна

Поставки палива з РФ в Україну зменшаться вдвічі – Герус

Поставки російського зрідженого газу і дизельного палива в Україну з 1 серпня скоротяться майже в два рази.

Поставки палива з РФ в Україну зменшаться вдвічі – Герус

Поставки дизельного палива в Україну трубопроводом призупинилися з серпня. А російська компанія Лукойл ще не отримала від Мінекономрозвитку Росії дозвіл на експорт дизельного палива в Україну.

Але ситуація на ринку залишається стабільною.

Поставки російського ресурсу в серпні скоротяться майже вдвічі. Те, що йде через трубопровід, скоротиться десь з 200 тис. тонн до 100 тис. тонн, – сказав представник президента в Кабміні Андрій Герус під час брифінгу.

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Він також зазначив, якщо раніше поставки морем становили 10-20 тис. тонн на місяць, то з серпня вони будуть на рівні 60 тис. тонн. Тобто зростуть в три-чотири рази. Також збільшуються поставки нафтопродуктів з Білорусі, Литви і країн ЄС.

Тому введення спецмита не викличе дефіциту нафтопродуктів на ринку України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні створять оперативний штаб нафтотрейдерів.

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