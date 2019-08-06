Президент Владимир Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате из-за гибели украинских военных.

Владимир Зеленский призвал Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно скорее провести встречу в нормандском формате из-за гибели четырех военных на Донбассе и нарушения хлебного перемирия.

Президент отметил, что хлебное перемирие длилось 17 дней. Но сегодняшний обстрел украинских позиций показал миру, кто именно не хочет мира.

Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет. Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров, – сообщил Владимир Зеленский.

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Президент также выразил соболезнования семьям погибших военных. Он отметил, что Украина не прекратит работать над окончанием боевых действий и не оставит без ответа ни одну атаку украинских позиций.

Напомним, 6 августа в зоне ООС погибли четверо военных.