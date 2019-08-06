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Факты / Украина

Это не останется без внимания: Данилюк о гибели бойцов ООС

Секретарь СНБО Александр Данилюк выразил соболезнования семьям четырех погибших военных на Донбассе.

Это не останется без внимания: Данилюк о гибели бойцов ООС

Александр Данилюк назвал обстрелы в районе проведения ООС грубым нарушением договоренностей о перемирии, которое не останется без внимания.

Трагические новости из зоны проведения Операции объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли четверо украинских военнослужащих. Бойцы 36-ой бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания, – написал Александр Данилюк.

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Секретарь СНБО также выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Напомним, 6 августа в зоне ООС погибли четверо военных.

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