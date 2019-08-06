Александр Данилюк назвал обстрелы в районе проведения ООС грубым нарушением договоренностей о перемирии, которое не останется без внимания.

Трагические новости из зоны проведения Операции объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли четверо украинских военнослужащих. Бойцы 36-ой бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания, – написал Александр Данилюк.