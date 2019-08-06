Володимир Зеленський закликав Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель і Володимира Путіна якнайшвидше зустрітися в нормандському форматі через загибель чотирьох військових на Донбасі та порушення хлібного перемир’я.

Президент зазначив, що хлібне перемир’я тривало 17 днів. Але сьогоднішній обстріл українських позицій показав світу, хто саме не хоче миру.

Четверо українських військових загинули біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир’я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче.

Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин, – повідомив Володимир Зеленський.