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Факти / Україна

Світ побачив, хто не хоче миру! Зеленський вимагає зустрічі в нормандському форматі

Президент Володимир Зеленський закликав провести зустріч у нормандському форматі через загибель українських військових.

Світ побачив, хто не хоче миру! Зеленський вимагає зустрічі в нормандському форматі

Володимир Зеленський закликав Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель і Володимира Путіна якнайшвидше зустрітися в нормандському форматі через загибель чотирьох військових на Донбасі та порушення хлібного перемир’я.

Президент зазначив, що хлібне перемир’я тривало 17 днів. Але сьогоднішній обстріл українських позицій показав світу, хто саме не хоче миру.

Четверо українських військових загинули біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир’я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче.

Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин, – повідомив Володимир Зеленський.

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Президент також висловив співчуття родинам загиблих військових. Він зазначив, що Україна не припинить працювати над закінченням бойових дій і не залишить без відповіді жодну атаку українських позицій.

Нагадаємо, 6 серпня у зоні ООС загинули четверо військових.

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