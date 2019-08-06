Секретар РНБО Олександр Данилюк висловив співчуття родинам чотирьох загиблих військових на Донбасі.
Олександр Данилюк назвав обстріли в районі проведення ООС грубим порушенням домовленостей про перемир‘я, яке не залишиться без уваги.
Трагічні новини з зони проведення Операції об‘єднаних сил. Сьогодні внаслідок обстрілу в районі Павлополя загинули четверо українських військовослужбовців. Бійці 36-ої бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомету.
Це грубе порушення домовленостей про перемир‘я не залишиться без уваги, – написав Олександр Данилюк.
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Секретар РНБО також висловив щирі співчуття родинам загиблих.
Нагадаємо, 6 серпня у зоні ООС загинули четверо військових.