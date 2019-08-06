Олександр Данилюк назвав обстріли в районі проведення ООС грубим порушенням домовленостей про перемир‘я, яке не залишиться без уваги.

Трагічні новини з зони проведення Операції об‘єднаних сил. Сьогодні внаслідок обстрілу в районі Павлополя загинули четверо українських військовослужбовців. Бійці 36-ої бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомету.

Це грубе порушення домовленостей про перемир‘я не залишиться без уваги, – написав Олександр Данилюк.