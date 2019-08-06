ЦИК приняла протокол об итогах голосования в последнем мажоритарном округе на выборах в Раду – от окружкома №210 Черниговской области.

Во вторник Центральная избирательная комиссия приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе № 210 (Черниговская обл.) с пометкой Уточненный.

– ЦИК приняла протокол об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210, который комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда, – сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Протокол ОИК №210 стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в ЦИК оригиналов протоколов по итогам голосования на внеочередных выборах нардепов 21 июля.

Теперь ожидается официальное объявление результатов.

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По результатам подсчета голосов победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,24% избирателей.

Напомним, что с целью обеспечения выполнения требований закона относительно установления результатов внеочередных выборов народных депутатов в округе №210 Комиссия обязала указанную ОИК не позднее 16.00 6 августа завершить повторный подсчет голосов на 33 избирательных участках.