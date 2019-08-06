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ЦВК прийняла протокол від останнього мажоритарного округу

ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування в останньому мажоритарному окрузі на виборах в Раду – від окружкому №210 Чернігівської області.

ЦВК прийняла протокол від останнього мажоритарного округу

У вівторок Центральна виборча комісія прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах в одномандатному виборчому окрузі №210 (Чернігівська обл.) з поміткою Уточнений.

– ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №210, який комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду, – повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Протокол ОВК №210 став останнім із 199 привезених окружними комісіями в ЦВК оригіналів протоколів за підсумками голосування на позачергових виборах нардепів 21 липня.

Тепер очікується офіційне оголошення результатів.

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За результатами підрахунку голосів переміг самовисуванець Сергій Коровченко, за якого віддали свої голоси 21,24% виборців.

Нагадаємо, що з метою забезпечення виконання вимог закону про встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів в окрузі №210 ЦВК зобов’язала комісію не пізніше 16.00 6 серпня завершити повторний підрахунок голосів на 33 виборчих дільницях.

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