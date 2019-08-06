Будущий глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия назвал четыре кандидатуры на пост премьер-министра Украины.

Среди кандидатур на пост премьер-министра страны рассматриваются глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован.

Об этом заявил будущий глава фракции партии “Слуга народа” в парламенте Давид Арахамия.

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– Премьер-министр. У нас есть short-list. В нем были Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован, – сказал Арахамия.

При этом он не стал уточнять, кто является фаворитом на должность премьера.

К слову, в Слуге народа назвали кандидатов на должности спикера Рады и генпрокурора.