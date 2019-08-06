PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

У нас есть short-list. Арахамия назвал четырех претендентов на пост премьера

Будущий глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия назвал четыре кандидатуры на пост премьер-министра Украины.

У нас есть short-list. Арахамия назвал четырех претендентов на пост премьера

Среди кандидатур на пост премьер-министра страны рассматриваются глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован.

Об этом заявил будущий глава фракции партии “Слуга народа” в парламенте Давид Арахамия.

Читайте: Как назначают премьер-министра и формируют Кабмин в Украине

– Премьер-министр. У нас есть short-list. В нем были Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован, – сказал Арахамия.

При этом он не стал уточнять, кто является фаворитом на должность премьера.

К слову, в Слуге народа назвали кандидатов на должности спикера Рады и генпрокурора.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Спикер Рады и генпрокурор: в Слуге народа назвали кандидатов на должности
Потеря Стокгольмского иска и миллиардные убытки – Коболев об отделении ГТС по схеме Кабмина
Переговоры о транзите газа состоятся в сентябре – Коболев назвал дату
Возможный премьер-министр: что известно об Андрее Коболеве
Гройсман предложил Коболеву вернуть 286 млн грн премии
Новая формула расчета газа и возможное повышение цен в январе – Коболев
Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США добычу и транзит газа
Транзит газа через Украину могут остановить в 2020 году – Коболев
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка