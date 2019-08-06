Майбутній глава фракції партії Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія назвав чотирьох кандидатур на пост прем’єр-міністра України.

Серед кандидатур на посаду прем’єр-міністра країни розглядають голову НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва, виконавчого директора НАК Нафтогаз України Юрія Вітренка, заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука та заступник виконавчого директора МВФ від України Владислава Рашкована.

Про це заявив майбутній глава фракції партії Слуга народу у парламенті Давид Арахамія.

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– Прем’єр-міністр. У нас є short-list. У ньому були Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Олексій Гончарук та Владислав Рашкован, – сказав Арахамія.

При цьому він не став уточнювати, хто є фаворитом на посаду прем’єра.

До речі, у Слузі народу назвали кандидатів на посади спікера Ради і генпрокурора.