Министерство регионального развития может ввести мораторий на новую застройку, если украинские города не обновят генпланы до конца 2020 года.

Ни один из городов-миллионников в Украине не внес изменения в генеральные планы населенных пунктов в соответствии с новыми строительными нормами Планировка и застройка территорий.

Поэтому в Минрегионе думают о том, чтобы ввести мораторий на новую застройку.

Пока этого никто не сделал. И это также дискуссия. Мы хотим разработать мораторий, если города не ввели эти изменения, они не имеют права строить, – сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Читайте: Постоянный грохот от стройплощадки: как бороться и куда жаловаться

К слову, согласно новым строительным нормам, в Украине ввели голубые линии застройки, регулирующие высотность в городах, а также зеленые линии, запрещающие застройку в зеленых и других ценных ландшафтных зонах.

Поэтому в генеральных планах городов должны появиться новые разделы, посвященные этим линиям ограничения.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине разрешили возводить здания высотой до 150 м.