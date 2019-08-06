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Факты / Украина / Общество

В Украине могут ввести мораторий на застройку

Министерство регионального развития может ввести мораторий на новую застройку, если украинские города не обновят генпланы до конца 2020 года.

В Украине могут ввести мораторий на застройку

Ни один из городов-миллионников в Украине не внес изменения в генеральные планы населенных пунктов в соответствии с новыми строительными нормами Планировка и застройка территорий.

Поэтому в Минрегионе думают о том, чтобы ввести мораторий на новую застройку.

Пока этого никто не сделал. И это также дискуссия. Мы хотим разработать мораторий, если города не ввели эти изменения, они не имеют права строить, – сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

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К слову, согласно новым строительным нормам, в Украине ввели голубые линии застройки, регулирующие высотность в городах, а также зеленые линии, запрещающие застройку в зеленых и других ценных ландшафтных зонах.

Поэтому в генеральных планах городов должны появиться новые разделы, посвященные этим линиям ограничения.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине разрешили возводить здания высотой до 150 м.

Источник: Минрегион

Фото: Dreamstime

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