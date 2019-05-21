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Факты / Украина / Общество

В Украине разрешили возводить здания высотой до 150 м

В Украине разрешили строить здания высотой до 150 м. Ранее действовало ограничение до 100 м.

В Украине разрешили возводить здания высотой до 150 м

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ утвердило новые государственные строительные нормы.

Согласно им общественные здания позволили строить до 150 м, ранее действовало ограничение до 100 м.

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– Сейчас в действующих нормах максимальная высота, по которой можно проектировать высотные жилые и общественные здания, составляет 100 м. Для общественных зданий мы предлагаем повысить ее до 150 м для возможности реализации современных и интересных решений в высотном строительстве, – отметил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

К слову, Виталий Кличко проверил, как идут работы по реконструкции Шулявского путепровода.

Фото: kievblog

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