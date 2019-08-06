Міністерство регіонального розвитку може ввести мораторій на нову забудову, якщо українські міста не оновлять генплани до кінця 2020 року.

Жодне з міст-мільйонників в Україні не внесло зміни до генеральних планів населених пунктів згідно з новими будівельними нормами Планування і забудова територій.

Тому у Мінрегіоні думають про те, щоб ввести мораторій на нову забудову.

Поки що цього ніхто не зробив. І це також дискусія. Ми хочемо розробити мораторій, якщо міста не ввели ці зміни, вони не мають права будувати, – повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

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До слова, відповідно до нових будівельних норм, в Україні ввели блакитні лінії забудови, які регулюють висотність в містах, а також зелені лінії, які забороняють забудову у зелених та інших цінних ландшафтних зонах.

Тому в генеральних планах міст повинні з’явитися нові розділи, присвячені цим лініям обмеження.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні дозволили зводити будівлі висотою до 150 м.