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Факти / Україна / Суспільство

В Україні можуть ввести мораторій на забудову

Міністерство регіонального розвитку може ввести мораторій на нову забудову, якщо українські міста не оновлять генплани до кінця 2020 року.

В Україні можуть ввести мораторій на забудову

Жодне з міст-мільйонників в Україні не внесло зміни до генеральних планів населених пунктів згідно з новими будівельними нормами Планування і забудова територій.

Тому у Мінрегіоні думають про те, щоб ввести мораторій на нову забудову.

Поки що цього ніхто не зробив. І це також дискусія. Ми хочемо розробити мораторій, якщо міста не ввели ці зміни, вони не мають права будувати, – повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

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До слова, відповідно до нових будівельних норм, в Україні ввели блакитні лінії забудови, які регулюють висотність в містах, а також зелені лінії, які забороняють забудову у зелених та інших цінних ландшафтних зонах.

Тому в генеральних планах міст повинні з’явитися нові розділи, присвячені цим лініям обмеження.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні дозволили зводити будівлі висотою до 150 м.

Джерело: Мінрегіон

Фото: Dreamstime

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