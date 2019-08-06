В деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк могут появиться новые подозреваемые.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк могут появиться новые подозреваемые.

Он напомнил, что пять человек уже отбывают наказание за убийство, а дело еще одного фигуранта преступления Игоря Павловского суд Одессы еще рассматривает.

Луценко отметил, что именно сделка Павловского со следствием поможет полностью раскрыть преступление и привлечь к ответственности организаторов убийства Мангера и Левина.

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Генпрокурор добавил, что до конца недели глава Херсонского облсовета Владислав Мангер получит сообщение о завершении досудебного следствия и начнет знакомиться с материалами уголовного производства в отношении себя.

Ранее судимый Алексей Левин скрывается за границей, но в ГПУ работают, чтобы его экстрадировали в Украину.

Напомним, 4 июня Сергей Торбин, который организовал нападение на активистку Екатерину Гандзюк, признал себя виновным.