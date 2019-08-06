У справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк можуть з’явитися нові підозрювані.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк можуть з’явитися нові підозрювані.

Він нагадав, що п’ятеро людей вже відбувають покарання за вбивство, а справу ще одного фігуранта злочину Ігоря Павловського суд Одеси ще розглядає.

Луценко зазначив, що саме угода Павловського зі слідством допоможе повністю розкрити злочин і притягнути до відповідальності організаторів вбивства Мангера і Левіна.

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Генпрокурор додав, що до кінця тижня глава Херсонської облради Владислав Мангер отримає повідомлення про завершення досудового слідства і почне знайомитися з матеріалами кримінального провадження стосовно себе.

Раніше судимий Олексій Левін ховається за кордоном, але в ГПУ працюють, щоб його екстрадували в Україну.

Нагадаємо, 4 червня Сергій Торбін, який організував напад на активістку Катерину Гандзюк, визнав себе винним.