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Факти / Україна / Політика

Зарплати в ОП: Зеленський працює за менше $1 тис, Богдан – безкоштовно

Володимир Зеленський у липні одержав зарплату в 22 тис. 540 грн, а голова Офісу президента України Андрій Богдан працює безкоштовно вже третій місяць.

Зарплати в ОП: Зеленський працює за менше $1 тис, Богдан – безкоштовно

Президент України Володимир Зеленський у липні 2019 року одержав зарплату в 22 тис. 540 грн.

Така сума вийшла, коли з його посадового окладу глави держави у 28 тис. грн було виплачено 5 тис. 460 грн податків і зборів.

Надбавок або премій президенту в цьому місяці встановлено не було.

За даними Державного управління справами України, зарплата голові Офісу президента України Андрію Богдану, першому заступнику голови Офісу президента України Сергію Трофимову і заступникам голови Офісу президента України Юрію Костюку, Георгію Рябошапці, Вадиму Пристайку, Олексію Гончаруку в липні 2019 роки не нараховувалася.

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Раніше Держуправління справами повідомило агентству, що керівництво Офісу президента також не отримувало зарплату в травні та червні.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву на звільнення.

Джерело: Українські новини

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