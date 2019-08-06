Володимир Зеленський у липні одержав зарплату в 22 тис. 540 грн, а голова Офісу президента України Андрій Богдан працює безкоштовно вже третій місяць.

Президент України Володимир Зеленський у липні 2019 року одержав зарплату в 22 тис. 540 грн.

Така сума вийшла, коли з його посадового окладу глави держави у 28 тис. грн було виплачено 5 тис. 460 грн податків і зборів.

Надбавок або премій президенту в цьому місяці встановлено не було.

За даними Державного управління справами України, зарплата голові Офісу президента України Андрію Богдану, першому заступнику голови Офісу президента України Сергію Трофимову і заступникам голови Офісу президента України Юрію Костюку, Георгію Рябошапці, Вадиму Пристайку, Олексію Гончаруку в липні 2019 роки не нараховувалася.

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Раніше Держуправління справами повідомило агентству, що керівництво Офісу президента також не отримувало зарплату в травні та червні.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву на звільнення.