Народный депутат от Слуги народа Давид Арахамия предлагает создать систему бонусов для нардепов, чтобы избежать межфракционных переходов.

По мнению нардепа от Слуги народа Давида Арахамии, систему бонусов нужно ввести в зависимости от эффективности народных депутатов.

Я считаю, что система бонусов для депутатов может помочь, потому что 31 тыс. грн – это очень непопулярно. Я не хочу, чтобы депутатам повышали зарплату, но хочу, чтобы были системы материального обеспечения, которые зависят непосредственно от показателей эффективности депутата.

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Давид Арахамия также отметил, что средства для бонусов не должны выделяться из дополнительного бюджета.

Я считаю, что аппарат Верховной Рады очень раздут. Можно просто за счет диджитализации многое автоматизировать, освободить средства и их перераспределить на депутатов.

Каким образом будут определять показатель эффективности депутатов пока неизвестно.

Напомним, ранее Давид Арахамия назвал четырех претендентов на пост премьера.