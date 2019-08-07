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Факты / Украина

Арахамия предлагает выплачивать бонусы депутатам за эффективность

Народный депутат от Слуги народа Давид Арахамия предлагает создать систему бонусов для нардепов, чтобы избежать межфракционных переходов.

Арахамия предлагает выплачивать бонусы депутатам за эффективность

По мнению нардепа от Слуги народа Давида Арахамии, систему бонусов нужно ввести в зависимости от эффективности народных депутатов.

Я считаю, что система бонусов для депутатов может помочь, потому что 31 тыс. грн – это очень непопулярно. Я не хочу, чтобы депутатам повышали зарплату, но хочу, чтобы были системы материального обеспечения, которые зависят непосредственно от показателей эффективности депутата.

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Давид Арахамия также отметил, что средства для бонусов не должны выделяться из дополнительного бюджета.

Я считаю, что аппарат Верховной Рады очень раздут. Можно просто за счет диджитализации многое автоматизировать, освободить средства и их перераспределить на депутатов.

Каким образом будут определять показатель эффективности депутатов пока неизвестно.

Напомним, ранее Давид Арахамия назвал четырех претендентов на пост премьера.

Источник: ЛІГА.net

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