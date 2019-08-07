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Факты / Украина

В Слуге народа около 2% нардепов с потенциально пророссийской позицией – Арахамия

В партии Слуга народа есть 1-2% народных депутатов с пророссийской позицией.

слуга народа

Будущий глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в партии есть 1-2% народных депутатов с пророссийскими взглядами.

Арахамия отметил, что нардепов, имеющих такую позицию, придется “перевоспитать”.

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Также он добавил, что это условно пророссийские взгляды, а не категорическая поддержка России.

– Пророссийский вектор не влиятельный вообще-то. Моя оценка – 1%, ну возможно, 2%. И это условно пророссийские. Это не люди, которые говорят, вот нам надо идти к России, а они условно говорят, что не все так однозначно, надо разбираться, – сказал он.

Напомним, Арахамия назвал четыре кандидатуры на пост премьер-министра Украины.

Источник: Новое время

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