Народний депутат від Слуги народу Давид Арахамія пропонує створити систему бонусів для нардепів, щоб уникнути міжфракційних переходів.

На думку нардепа від Слуги народу Давида Арахамії, систему бонусів потрібно ввести залежно від ефективності народних депутатів.

Я вважаю, що система бонусів для депутатів може допомогти, тому що 31 тис. грн – це дуже непопулярно. Я не хочу, щоб депутатам підвищували зарплату, але хочу, щоб були системи матеріального забезпечення, які залежать безпосередньо від показників ефективності депутата.

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Давид Арахамія також зазначив, що кошти для бонусів не повинні виділятися з додаткового бюджету.

Я вважаю, що апарат Верховної Ради дуже роздутий. Можна просто за рахунок діджіталізації багато чого автоматизувати, вивільнити кошти і їх перерозподілити на депутатів.

Яким чином визначатимуть показник ефективності депутатів поки невідомо.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія назвав чотирьох претендентів на пост прем’єра.