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Факты / Украина

Не чувствую никакого дискомфорта – Рябошапка о возможной должности генпрокурора

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка спокойно относится к возможному назначению на должность генпрокурора.

Руслан Рябошапка

В случае назначения Руслана Рябошапки на должность генпрокурора, он не будет чувствовать дискомфорта от того, что ему придется делать.

Я не чувствую никакого дискомфорта от того, что мне придется делать на должности генерального прокурора, если это произойдет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт из-за того, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Такого нет, – сказал Руслан Рябошапка.

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Руслан Рябошапка также отметил, что органы прокуратуры требуют изменений.

Прежде всего, нужно обновить офис Генпрокуратуры, саму систему. А потом уже создать механизм отбора прокуроров в местных и региональных прокуратурах.

Напомним, ранее гепрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку после начала работы новой Рады.

Источник: 24 канал

Фото: Офис Президента

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