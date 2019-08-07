Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка спокойно относится к возможному назначению на должность генпрокурора.

В случае назначения Руслана Рябошапки на должность генпрокурора, он не будет чувствовать дискомфорта от того, что ему придется делать.

Я не чувствую никакого дискомфорта от того, что мне придется делать на должности генерального прокурора, если это произойдет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт из-за того, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Такого нет, – сказал Руслан Рябошапка.

Читайте: Рябошапка оценил шансы стать генпрокурором

Руслан Рябошапка также отметил, что органы прокуратуры требуют изменений.

Прежде всего, нужно обновить офис Генпрокуратуры, саму систему. А потом уже создать механизм отбора прокуроров в местных и региональных прокуратурах.

Напомним, ранее гепрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку после начала работы новой Рады.