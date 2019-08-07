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Факти / Україна

Не відчуваю жодного дискомфорту – Рябошапка про можливу посаду генпрокурора

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка спокійно ставиться до можливого призначення на посаду генпрокурора.

Руслан Рябошапка

У разі призначення Руслана Рябошапки на посаду генпрокурора, він не відчуватиме дискомфорту від того, що йому доведеться робити.

Я не відчуваю жодного дискомфорту у тому, що мені доведеться робити на посаді генерального прокурора, якщо це станеться. Тобто, я не можу говорити, що ця робота для мене некомфортна чи доставлятиме дискомфорт через те, що я нібито відчуватиму себе не на своєму місці. Такого немає, – сказав Руслан Рябошапка.

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Руслан Рябошапка також зазначив, що органи прокуратури потребують змін.

Насамперед, потрібно оновити офіс Генпрокуратури, саму систему. А потім вже створити механізм відбору прокурорів у місцевих і регіональних прокуратурах.

Нагадаємо, раніше гепрокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку після початку роботи нової Ради.

Джерело: 24 канал

Фото: Офіс Президента

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