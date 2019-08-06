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Факты / Украина

Луценко подаст в отставку после начала работы новой Рады

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку после начала работы Верховной Рады IX созыва.

Луценко подаст в отставку после начала работы новой Рады

После начала работы Верховной Рады IX созыва генпрокурор Украины Юрий Луценко подаст в отставку.

Об этом заявил сам генпрокурор.

– Как только новый парламент соберется … я подам заявление об отставке, – сказал он.

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Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия парламента. Верховная Рада может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

К слову, Факты ICTV писали, что успел сделать Юрий Луценко за 2,5 года пребывания на должности, поддерживает ли его решение Верховная Рада и когда ждать возвращения в большую политику.

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