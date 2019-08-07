Генпрокурор Украины Луценко согласился уступить место преемнику. Кто может возглавить ГПУ, какие полномочия у генпрокурора Украины и чего достиг Луценко за три года работы – в материале Фактов ICTV.

Генпрокурор Украины – очередная ключевая должность в украинской политике. Команда президента Владимира Зеленского настроена решительно – они обновляют всю вертикаль власти. И генпрокурор – одно из вакантных мест.

Юрий Луценко подаст в отставку как только новый парламент соберется на первое заседание. Об этом глава ГПУ сказал в интервью одному из украинских СМИ 6 августа.

Новоизбранный президент сразу после результатов выборов заявил, что Луценко точно не будет работать на своей должности в дальнейшем. Затем он посылал несколько представлений в ВРУ с просьбой уволить генпрокурора, но все они были отклонены. Теперь это уже задача новой Рады.

Как выбирают генерального прокурора?

Генеральный прокурор призначается на шесть лет. Причем один и тот же человек не может возглавлять ГПУ два срока подряд. Его назначает или увольняет президент с согласия Верховной Рады.

Впрочем, не все так просто. Генпрокурор занимает одновременно две должности: административную и непосредственно прокурора. А увольнение с административной должности не означает, что полномочия прокурора прекращаются.

Уволить генпрокурора с административной должности президент может только в случаях:

если тот напишет заявление по собственному желанию;

представления Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия;

задолженности по уплате алиментов, размер которой превышает сумму соответствующих платежей за двенадцать месяцев;

если Верховная Рада выразит ему недоверие.

С должности прокурора органа прокуратуры его можно уволить указом президента на основании представления Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия.

Полномочия генпрокурора Украины

Генпрокурор представляет прокуратуру в отношениях с другими государственными органами и международными организациями.

Он также организует работу прокуратуры, в том числе региональной и местной, а также назначает и увольняет прокуроров.

По представлению Генеральной инспекции именно генпрокурор направляет материалы в Государственное бюро расследований.

Глава ГПУ издает приказы по вопросам, относящимся к его административным полномочиям. Также генпрокурор входит в состав Высшего совета юстиции и является членом СНБО.

Достижения и проигрыши Луценко

Юрий Луценко занимал должность генпрокурора с мая 2016 года. Он стал первым главой ГПУ без юридического образования и прокурорского опыта.

Именно отсутствие юридического образования (а это противоречит закону О прокуратуре, в который внесли правки, чтобы назначить Луценко) стало правовой основой для Зеленского, который передавал Раде еще прошлого созыва представление на увольнение Луценко. Впрочем, как известно, парламентарии так и не согласились с президентом.

У Луценко остается еще несколько “долгов” перед обществом – это еще не завершенное громкое дело по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, дела в отношении бывших регионалов, которых подозревают в хищении имущества, а также история о массовых хищениях в Укроборонпроме.

Недавно разгорелся масштабный скандал вокруг подозрения о вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в деятельность органов государственной власти. И, скорее всего, это дело надо будет завершать уже преемнику Луценко.

Впрочем, ГПУ активно способствовала делу президента-беглеца, которого заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

По словам политолога Олега Саакяна, Луценко не достиг ощутимых для общества результатов для того, чтобы общество поддерживало его на этом посту. Мало оказалось изменений в самой структуре Генпрокуратуры, которые задекларировали после Революции Достоинства, а задания, с которымм приходил Луценко, также не были выполнены. Поэтому и экспертная среда его не поддерживает.

– Есть поляризация поддержки Супрун или Гриневич – там есть понятные реформы. Для профессиональной среды назвать господина Луценко эффективным генпрокурором сложно.

Добавил негатива еще и антирейтинг пятого президента Петра Порошенко, который является одним из самых высоких среди политиков.

– Он был человеком крайне приближенным к Петру Порошенко. Это во многом отражается на рейтинге господина Луценко, поскольку его связывают напрямую с Порошенко.

Рябошапка и еще ряд кандидатов – кто возглавит ГПУ?

Сам Зеленский озвучивал фамилию Руслана Рябошапки. Впрочем, добавлял, что рассматривают еще несколько кандидатур. Эту информацию подтверждают и в руководстве партии, не называя других фамилий.

Рябошапка был заместителем министра юстиции Павла Петренко, а также членом Национального агентства по предупреждению коррупции.

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В команде Зеленского занимает должность заместителя председателя Офиса президента и отвечает за правовой блок и общение с судами. Также возглавляет Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.

Имеет юридическое образование и статус заслуженного юриста Украины.

Впрочем, политолог советует не спешить с выводами:

– Думаю, что Рябошапка – это не окончательно, хотя и очень вероятно. Точная фамилия будет определена уже с начала работы парламента. До этого момента все может меняться и зависеть от целого ряда обстоятельств.

По его словам, еще далеко не все должности распределены, поэтому конфигурации воздействий могут меняться.

– Политическая турбулентность и неопределенность конструкции всех других должностей могут изменить магистральный план.

Эксперт отмечает, новый генпрокурор должен иметь конкретный план действий и быть решительным человеком, потому что перед ним будут стоять две параллельные задачи.

– С одной стороны, предстоит серьезная динамика привлечения к ответственности коррупционеров, поскольку без этого рейтинги Зеленского могут значительно упасть. С другой – придется реформировать систему Генеральной прокуратуры.

Пока в кулуарах Слуги народа решают, кто будет занимать ключевые должности, общество ожидает решительных изменений. Если оно их не увидит – рейтинги новоизбранных чиновников будут стремительно падать, как упали у команды бывшего президента. Ведь всю ответственность возложили на абсолютного победителя президентских и парламентских выборов – на Зеленского.

Лилия Ященко