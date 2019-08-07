Генпрокурор України Луценко погодився поступитись місцем наступнику. Хто може очолити ГПУ, які повноваження у генпрокурора України та чого досяг Луценко за три роки роботи – у матеріалі Фактів ICTV.

Генпрокурор України – чергова ключова посада в українській політиці. Команда президента Володимира Зеленського налаштована рішуче – вони оновлюють всю вертикаль влади. І генпрокурор – одне з вакантних місць.

Юрій Луценко подасть у відставку щойно новий парламент збереться на перше засідання. Про це очільник ГПУ сказав в інтерв’ю одному з українських ЗМІ 6 серпня.

Новообраний президент одразу після результатів виборів заявив, що Луценко точно не працюватиме на своїй посаді у подальшому. Потім він надсилав декілька подань до ВРУ з проханням звільнити генпрокурора, але всі вони були відхилені. Тепер це вже завдання нової Ради.

Як обирають генерального прокурора?

Генеральний прокурор призначається на шість років. При чому одна й та сама особа не може очолювати ГПУ два строки поспіль. Його призначає або звільняє президент за згодою Верховної Ради.

Втім, не все так просто. Генпрокурор обіймає одночасно дві посади: адміністративну та безпосередньо прокурора. А звільнення з адміністративної посади не означає, що повноваження прокурора припиняються.

Звільнити генпрокурора з адміністративної посади президент може лише у разі:

якщо той напише заяву за власним бажанням;

подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя;

заборгованості зі сплати аліментів, розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців;

якщо Верховна Рада висловить йому недовіру.

З посади прокурора органу прокуратури його можна звільнити указом президента на підставі подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя.

Повноваження генпрокурора України

Генпрокурор представляє прокуратуру у зносинах з іншими державними органами та міжнародними організаціями.

Він також організовує роботу прокуратури, зокрема регіональної та місцевої, а також призначає та звільняє прокурорів.

За поданням Генеральної інспекції саме генпрокурор направляє матеріали до Державного бюро розслідувань.

Очільник ГПУ видає накази з питань, що належать до його адміністративних повноважень. Також генпрокурор входить до складу Вищої ради юстиції та є членом РНБО.

Досягнення та програші Луценко

Юрій Луценко обіймав посаду генпрокурора з травня 2016 року. Він став першим очільником ГПУ без юридичної освіти та прокурорського досвіду.

Саме відсутність юридичної освіти (а це суперечить закону Про прокуратуру, в який внесли правки, щоб призначити Луценка) стала правовим підґрунтям для Зеленського, який надавав Раді ще минулого скликання подання на звільнення Луценка. Втім, як відомо, парламентарі так і не погодились з президентом.

У Луценка залишається ще декілька “боргів” перед суспільством – це досі не завершена гучна справа щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, справа щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, справи щодо колишніх регіоналів, яких підозрюють у розкраданні майна, а також історія щодо масових розкрадань в Укроборонпромі.

Нещодавно розгорівся масштабний скандал навколо підозри про втручання суддів Окружного адміністративного суду Києва у діяльність органів державної влади. І, найімовірніше, це треба буде завершувати вже наступнику Луценка.

Втім, ГПУ активно сприяла справі президента-втікача, якого заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

За словами політолога Олега Саакяна, Луценко не досягнув відчутних для суспільства результатів, щоб суспільство підтримувало його на цій посаді. Замало виявилось змін у самій структурі Генпрокуратури, які зекларували після Революції Гідності, а завдання, з якими приходив Луценко, також не були виконані. Тому і експертне середовище його не підтримує.

– Є поляризація підтримки Супрун або Гриневич – там є зрозумілі реформи. Для фахового середовища назвати пана Луценка ефективним генпрокурором складно.

Додав негативу ще й антирейтинг п’ятого президента Петра Порошенка, який є одним з найвищих серед політиків.

– Він був людиною вкрай наближеною до Петра Порошенка. Це багато в чому відбивається на рейтингу пана Луценка, оскільки його повязують разом з Порошенком.

Рябошапка та ще низка кандидатів – хто очолить ГПУ?

Сам Зеленський озвучував прізвище Руслана Рябошапки. Втім, додавав, що розглядають ще декілька кандидатур. Цю інформацію підтверджують і у керівництві партії, не називаючи інших прізвищ.

Рябошапка був заступником міністра юстиції Павла Петренка, а також членом Національного агентства із запобігання корупції.

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В команді Зеленського обіймає посаду заступника голови Офісу президента і відповідає за правовий блок та спілкування з судами. Також очолює Національну раду з питань антикорупційної політики.

Має юридичну освіту та статус заслуженого юриста України.

Втім, політолог радить не поспішати з висновками:

– Думаю, що Рябошапка – це не остаточно, хоча і дуже імовірно. Точне прізвище буде визначено вже з початку роботи парламенту. До цього моменту все може змінюватись і залежати від цілої низки обставин.

За його словами, ще далеко не всі посади розподілені, конфігурації впливів можуть змінюватись.

– Політична турбулентність та невизначеність конструкції всіх інших посад можуть змінити магістральний план.

Експерт наголошує, новий генпрокурор мусить мати конкретний план дій та бути рішучою людиною, бо перед них стоятиме два паралельних завдання.

– З одного боку, має бути серйозна динаміка притягнення до відповідальності корупціонерів, оскільки без цього рейтинги Зеленського можуть значно впасти. З іншого – доведеться реформовувати систему Генеральної прокуратури.

Поки в кулуарах Слуги народу вирішують, хто обійматиме ключові посади, суспільство очікує рішучих змін. Якщо воно їх не побачить – рейтинги новобраних чиновників стрімко падатимуть, як впали у команди колишнього президента. Адже всю відповідальність поклали на абсолютного переможця президентських і парламентських виборів – на Зеленського.

Лілія Ященко