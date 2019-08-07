Укрзализныця назначила дополнительный поезд №242/241 Одесса – Днепр.

Госкомпания УЗ назначила дополнительный поезд в обе стороны Одесса – Днепр.

– Поезд пригодится пассажирам, которые будут возвращаться с отдыха на морском побережье или еще планируют отправиться туда в отпуск, – говорится в сообщении.

Из Одессы поезд будет отправляться из 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21.35, прибывать в Днепр в 6.50.

поезд будет отправляться из 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21.35, прибывать в Днепр в 6.50. Из Днепра поезд будет отправляться с 10 августа по 1 сентября через день по четным числам в 22.30, прибытие в Одессу в 8.00.

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Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и через онлайн-систему .

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на некоторые поезда за 60 дней до даты отправления.