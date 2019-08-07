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Факти / Україна / Суспільство

Одеса-Дніпро: Укрзалізниця запустила додатковий літній потяг

Укрзалізниця призначила додатковий потяг №242/241 Одеса — Дніпро.

Одеса-Дніпро: Укрзалізниця запустила додатковий літній потяг

Держкомпанія УЗ призначила додатковий потяг у два напрямки Одеса — Дніпро.

– Потяг стане в пригоді пасажирам, які повертатимуться з відпочинку на морському узбережжі або ще планують вирушити туди у відпустку, – йдеться у повідомленні.

  • З Одеси поїзд вирушатиме з 9 по 31 серпня через день по непарних числах о 21.35, прибуватиме до Дніпра о 6.50.
  • З Дніпра поїзд вирушатиме з 10 серпня по 1 вересня через день по парних числах о 22.30, прибуватиме до Одеси о 8.00.

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Квитки можна придбати в залізничних касах та через онлайн-систему.

Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на деякі потяги за 60 днів до дати відправлення.

Джерело: Укрзалізниця

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