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Факты / Украина

Ходили в SPA и не делали “домашку”: как проходило обучение слуг народа в Трускавце

Не все народные депутаты от Слуги народа приехали в Трускавец на обучение, некоторые пропадали в SPA вместо занятий.

Ходили в SPA и не делали “домашку”: как проходило обучение слуг народа в Трускавце

Сертификаты об успешном окончании обучения получат только 50-60% из всех, кто участвовал, так как некоторые приехали в Трускавец отдыхать, а не учиться. Они ходили в SPA  вместо того, чтобы посещать занятия.

Сейчас нардепы еще продолжают сдавать экзамены. Им предстоит выполнить еще одно домашнее задание и до 10 августа пройти четвертый тест.

– До 15 сентября они получат обратную связь и получат или не получат сертификаты, в зависимости от результатов,
– рассказал президент Киевской школы экономики, который проводил обучение представителей Слуги народа в Трускавце Тимофей Милованов.

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Были те, кто приходил на занятия только в первые два дня. Милованов отметил, что о посещаемости можно судить по “домашкам”.

– Первую “домашку” сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут, – говорит он.

К слову, ранее Факты ICTV писали, чему учили нардепов от Слуги народа в Трускавце и сколько стоило обучение.

Источник: Украинская правда

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