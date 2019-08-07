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Факти / Україна

Ходили у SPA і не робили “домашку”: як проходило навчання слуг народу у Трускавці

Не всі народні депутати від Слуги народу приїхали до Трускавця на навчання, деякі пропадали у SPA замість занять.

Ходили у SPA і не робили “домашку”: як проходило навчання слуг народу у Трускавці

Сертифікати про успішне закінчення навчання отримають лише 50-60% з усіх, хто брав участь, оскільки деякі приїхали до Трускавця відпочивати, а не навчатися. Вони ходили у SPA замість того, щоб відвідувати заняття.

Зараз нардепи ще продовжують складати іспити. Їм потрібно виконати ще одне домашнє завдання і до 10 серпня пройти четвертий тест.

– До 15 вересня вони отримають зворотній зв’язок і отримають або не отримають сертифікати, в залежності від результатів,
– розповів президент Київської школи економіки, який проводив навчання представників Слуги народу у Трускавці Тимофій Мілованов.

Читайте: Слуга народу анонсувала відкриття Офісу навчання і розвитку партії в Трускавці

Були ті, хто приходив на заняття лише у перші два дні. Мілованов зазначив, що про відвідуваність можна судити з “домашек”.

– Першу “домашку” здали 80%, другу десь 72%. Так завжди падає. Зараз подивимося, скільки третю здадуть, – говорить він.

До речі, раніше Факти ICTV писали, чого вчили нардепів від Слуги народу у Трускавці і скільки коштувало навчання.

Джерело: Українська правда

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