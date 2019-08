Партия Слуга народа анонсировала новые учебные программы для депутатов.

По словам народного депутата от Слуги народа и по совместительству руководителя пресс-офиса партии Евгении Кравчук, уже осенью в Трускавце планируют открыть Офис обучения и развития партии.

Трускавецкий интенсив для депутатов завершен, но show will go on – мы начинаем Офис обучения и развития партии и уже планируем на осень новые программы, – написала она в Facebook.