PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Слуга народа анонсировала открытие Офиса обучения и развития партии в Трускавце

Партия Слуга народа планирует открыть в Трускавце специальный Офис обучения и развития партии.

Слуга народа анонсировала открытие Офиса обучения и развития партии в Трускавце

Партия Слуга народа анонсировала новые учебные программы для депутатов.

По словам народного депутата от Слуги народа и по совместительству руководителя пресс-офиса партии Евгении Кравчук, уже осенью в Трускавце планируют открыть Офис обучения и развития партии.

Трускавецкий интенсив для депутатов завершен, но show will go on – мы начинаем Офис обучения и развития партии и уже планируем на осень новые программы, – написала она в Facebook.

Читайте: Слуга народа планирует использовать искусственный интеллект в Раде, чтобы избежать коррупции

К слову, 4 августа закончилось недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от Слуги народа.

Ранее Факты ICTV писали о том, чему учили в школе нардепов и сколько это стоило.

Фото: Слуга народа

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский пригрозил депутатам Слуги народа серьезным разговором за неисполнение обязанностей
Слуга народа планирует использовать искусственный интеллект в Раде, чтобы избежать коррупции
Кто может возглавить фракцию Слуги народа в Раде
Зеленский предлагает безвиз с рядом стран для развития медицинского туризма
Радуцкий рассказал, что будет с медреформой в Украине
Резерв Слуги народа: кто из списка пройдет после формирования Кабмина
Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва
Сколько и как Слуга народа потратила деньги на выборы в Раду
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка