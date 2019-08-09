В Евросоюзе разрабатывают единые рекомендации по идентификации и возможном непризнании паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, подконтрольных пророссийским боевикам.

В Европейском Союзе разрабатывают единые рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств по идентификации и возможном непризнании паспортов Российской Федерации, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины.

Эти рекомендации разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних дел в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве.

Рекомендации будут касаться вопроса выдачи виз, просьбу о которых в России или в Украине подавать жители Донбасса с паспортами РФ.

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В ЕС напоминают, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого отдельного государства-члена Евросоюза.

20 июня главы государств и правительств ЕС выразили обеспокоенность по поводу апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ОРДЛО.

К слову, в МИД Украины заявили, что не признают указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей Донбасса.