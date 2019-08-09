За спеціальною навчальною програмою підготували майже 800 поліцейських, які працюватимуть після деокупації Донбасу.

Після деокупації Донбасу планується створити 16 відділів і відділень поліції, які нестимуть службу на зазначених територіях. До їх складу входитимуть близько 800 поліцейських.

Планується, що правоохоронці працюватимуть на деокупованих територіях близько року після звільнення, а їх головним завданням стане забезпечення безпеки громадян і громадського порядку.

Читайте: Припинити війну на Донбасі неможливо лише законами – Разумков

Поліцейські також обговорили протистояння інформаційній агресії РФ і спілкування з громадянами, які стали жертвами російської пропаганди.

– Країна не стане успішною, якщо ми забудемо про наших громадян по той бік лінії розмежування. Сьогодні ми маємо змістовну основу для деокупації і реінтеграції жителів тимчасово окупованої території в український простір, – заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

До слова, ЄС розробляє рекомендації щодо невизнання паспортів РФ, які видали жителям окупованого Донбасу.