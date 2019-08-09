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Факти / Україна

Моніторингова місія ОБСЄ повинна бути і в Криму – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна поширюватися на Крим.

Рефат Чубаров

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками кримськотатарського народу, під час якої обговорювалася загальна ситуація в Криму і можливість введення спостерігачів ОБСЄ на територію півострова.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що дії російських окупантів спрямовані на придушення кримських татар, а голова Меджлісу Рефат Чубаров розповів про необхідність направити спостерігачів ОБСЄ в Крим, адже у них є мандат на всій території України.

– Нам треба наполягати всюди, на всіх майданчиках, де ми можемо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має право в’їжджати в Крим, – сказав Чубаров.

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Він вважає, що СММ ОБСЄ допоможе фіксувати всі порушення прав людини в Криму, на які наражається населення півострова.

До слова, президент Володимир Зеленський пообіцяв спростити процедуру отримання дозволу для відвідування окупованого Криму.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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