В городе Судак на территории временно аннексированного Крыма местные жители подняли флаг Украины.

В городе Судак на территории временно оккупированного Крыма местные патриоты подняли государственный флаг Украины.

Советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев обнародовал фотографии с украинским флагом, что виднеется в Крыму.

– Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 в зоне проведения ООС, – говорится в сообщении.











В Крыму патриоты подняли флаг Украины в честь погибших в ООС / 3 фотографии

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Напомним, что 6 августа, несмотря на “хлебное перемирие”, были обстреляны позиции украинских военных, в результате чего погибло четверо бойцов ВСУ.

Из-за этого с утра 7 августа Владимир Зеленский провел срочное совещание, на котором присутствовали секретарь СНБО, глава Генштаба и представители ключевых подразделений ВСУ.