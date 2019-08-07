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Факты / Украина / Политика

Зеленский обещает упростить получение разрешения для посещения Крыма

Украина на законодательном уровне в ближайшее время утвердит положение об упрощении получения разрешения для посещения Крыма.

Зеленский обещает упростить получение разрешения для посещения Крыма

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона продолжает привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар в аннексированном Россией Крыму.

– Украина на законодательном уровне в ближайшее время планирует утвердить положение об упрощении получения разрешения для посещения АР Крым, – заявил Владимир Зеленский во время визита в Турецкую Республику.

Президент подчеркнул, что украинская сторона никогда не устанет привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар, а также внимательно изучает проблемы крымских татар-переселенцев, которые вынуждены были покинуть Крым из-за российской агрессии.

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– Уверяю всех вас, Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемой. Мы понимаем, как важно для крымских татар навещать родственников и родную землю.

В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма, – отметил президент.

Президент поблагодарил всех представителей украинской общины в Турции за моральную и материальную помощь украинскому народу.

В частности, Владимир Зеленский принял участие в церемонии открытия Центра крымскотатарской диаспоры в Турции.

Напомним, Зеленский позвонил Путину утром 7 августа из-за новых обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.

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