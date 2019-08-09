В ближайшее время ожидаются “интересные” дела против чиновников.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в отношениях с СБУ наблюдается определенный прогресс, благодаря которому в ближайшее время появятся “интересные” дела против чиновников.

По его словам, появилась возможность сотрудничать вместо того, чтобы воевать со всеми.

– Есть определенный прогресс в отношениях с СБУ. В частности, это касается дела Роттердам +, – сообщил Сытник.

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Он добавил, что подозрения невозможно было объявить из-за того, что отсутствовали выводы экспертизы.

Однако их недавно получили, и 8 августа было объявлено шесть подозрений.

Сытник также рассказал, что таких “интересных” наработок по чиновникам не было с момента создания НАБУ.

К слову, НАБУ завершило досудебное расследование по делу против министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.