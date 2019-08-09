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Факти / Україна

Такого ще не було: НАБУ анонсувало “цікаві” справи проти чиновників

Найближчим часом очікуються “цікаві” справи проти високопосадовців.

Артем Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що у відносинах з СБУ спостерігається певний прогрес, завдяки якому найближчим часом з’являться “цікаві” справи проти високопосадовців.

За його словами, з’явилася можливість співпрацювати замість того, щоб воювати з усіма.

– Є певний прогрес у відносинах з СБУ. Зокрема, це стосується справи Роттердам +, – повідомив Ситник.

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Він додав, що підозри неможливо було оголосити через те, що не було висновків експертизи.

Проте їх нещодавно отримали, і 8 серпня було оголошено шість підозр.

Ситник також розповів, що таких “цікавих” напрацювань щодо високопосадовців не було з моменту створення НАБУ.

До слова, НАБУ завершило досудове розслідування у справі проти міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Джерело: Укрінформ

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