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Факты / Украина

Досудебное расследование в отношении Насалика завершили

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении министра энергетики Игоря Насалика, которого подозревают в том, что он не задекларировал $1,2 млн.

Досудебное расследование в отношении Насалика завершили

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в деле о возможном декларировании недостоверной информации министром энергетики Игорем Насаликом.

После завершения досудебного расследования принято решение об открытии материалов в уголовном производстве.

– Детективами НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов в уголовном производстве по подозрению министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, – говорится в сообщении.

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Решение о направлении уголовного производства в суд будет принято после ознакомления защиты с материалами досудебного расследования.

Напомним, 9 июля министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику объявили о подозрении.

Источник: САП

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