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Факты / Украина / Общество

Во Львове хотят организовать еженедельные купания для бездомных

Власти Львова думают над тем, чтобы обустроить условия для еженедельного купания бездомных.

Во Львове хотят организовать еженедельные купания для бездомных

Городской глава Львова Андрей Садовой обеспокоен ситуацией в городе из-за гигиенического состояния бездомных.

На улицах города есть такая несколько нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить. У нас есть Центр на Кирилловской, и там ночует очень много людей. Но есть и такие, которые услугами Центра не пользуются, и где они ночуют – неизвестно. И их внешний вид несколько отпугивает львовян.

Поэтому я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно – хотя бы раз или два раза в неделю – посещать баню или другие заведения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде, – сказал городской глава.

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Как сообщила заместитель мэра по гуманитарным вопросам Галина Сличная, такую ​​возможность департамент уже рассматривает и нарабатывает соответствующие управленческие решения.

Ранее Факты ICTV писали о том, что депутаты поддержали строительство метро во Львове.

Источник: Львовский городской совет

Фото: Dreamstime

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