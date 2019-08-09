Городской глава Львова Андрей Садовой обеспокоен ситуацией в городе из-за гигиенического состояния бездомных.

На улицах города есть такая несколько нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить. У нас есть Центр на Кирилловской, и там ночует очень много людей. Но есть и такие, которые услугами Центра не пользуются, и где они ночуют – неизвестно. И их внешний вид несколько отпугивает львовян.

Поэтому я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно – хотя бы раз или два раза в неделю – посещать баню или другие заведения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде, – сказал городской глава.