Влада Львова думає над тим, щоб облаштувати умови для щотижневого купання бездомних.
Міський голова Львова Андрій Садовий стурбований ситуацією в місті через гігієнічний стан безхатченків.
На вулицях міста є така дещо нетипова ситуація, коли на лавках, особливо вранці, відпочивають люди, які не мають де мешкати. У нас є Центр на Кирилівській, і там ночує дуже багато людей. Але є й такі, які послугами Центру не користуються, і де вони ночують – невідомо. Та їхній зовнішній вигляд дещо відлякує львів’ян.
Тому я б хотів, щоб ви продумали можливість для цих людей регулярно – хоча б раз чи два рази на тиждень – відвідувати лазню чи інші заклади, де вони могли б помитися, щоб бездомні були в адекватному вигляді, – сказав міський голова.
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Як повідомила заступниця мера з гуманітарних питань Галина Слічна, таку можливість департамент вже розглядає та напрацьовує відповідні управлінські рішення.
Раніше Факти ICTV писали про те, що депутати підтримали будівництво метро у Львові.
Джерело: Львівська міська рада