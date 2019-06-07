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Факты / Украина / Политика

Во Львове новые военные контрактники получат 25 тыс. грн доплаты от города

Лидер Самопомощи Андрей Садовой на своей странице в Facebook заявил о том, что львовские военные получат финансовую помощь.

Андрій Садовий

Львовский городской совет принял важное решение о финансовой помощи для защитников Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook лидер Самопомощи Андрей Садовой.

– Каждый львовянин, который подпишет контракт с ВСУ до конца этого года, получит 25 тыс. грн. Кроме того, все, кто прошел зону ООС, и в дальнейшем будет получать 100 тыс. грн от города (уже 2 348 львовян этим воспользовались), – сказал Садовой.

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Также он отметил, что если хотим мира, то необходимо инвестировать в защитников, а не в переговорщиков.

Напомним, военнослужащим ВСУ, которые выходят на завершающую фазу подготовки перед отправкой в район проведения ООС, назначили новые премии.

Источник: 24 канал

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