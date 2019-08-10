Для того, чтобы отремонтировать все дороги в Украине, понадобится около 1 трлн грн.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на ремонт всех украинских дорог уйдет 10 лет и понадобится около 1 трлн грн.

По его словам, для того, чтобы уложиться в указанный план, нужно ремонтировать 10-15 тыс. км дорог ежегодно.

А для этого нужно стабильное финансирование, которое будет планироваться заранее на несколько лет.

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Омелян добавил, что, возможно, для ремонта дорог понадобится меньшая сумма, ведь его оценки являются ориентировочными.

К слову, президент Владимир Зеленский прокомментировал отказ нардепа Андрея Иванчука выделить 175 млн грн на ремонт дорог.

Источник: Радио НВ