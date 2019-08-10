Для того, аби відремонтувати усі дороги в Україні, знадобиться близько 1 трлн грн.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на ремонт усіх українських доріг піде 10 років і знадобиться близько 1 трлн грн.
За його словами, для того, аби вкластися у зазначений план, потрібно ремонтувати 10-15 тис. км доріг щорічно.
А для цього потрібне стабільне фінансування, яке плануватиметься наперед на кілька років.
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Омелян додав, що, можливо, для ремонту доріг знадобиться менша сума, адже його оцінки є орієнтовними.
До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував відмову нардепа Андрія Іванчука виділити 175 млн грн на ремонт доріг.
Джерело: Радіо НВ
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