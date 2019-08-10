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Факти / Україна

1 трлн грн – Омелян про суму ремонту усіх доріг України

Для того, аби відремонтувати усі дороги в Україні, знадобиться близько 1 трлн грн.

Ремонт доріг

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на ремонт усіх українських доріг піде 10 років і знадобиться близько 1 трлн грн.

За його словами, для того, аби вкластися у зазначений план, потрібно ремонтувати 10-15 тис. км доріг щорічно.

А для цього потрібне стабільне фінансування, яке плануватиметься наперед на кілька років.

Читайте: Скільки коштують українські дороги та де знайти фінансування – Славомір Новак

Омелян додав, що, можливо, для ремонту доріг знадобиться менша сума, адже його оцінки є орієнтовними.

До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував відмову нардепа Андрія Іванчука виділити 175 млн грн на ремонт доріг.

Джерело: Радіо НВ

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