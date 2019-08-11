Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали выдачу паспортов “ЛНР” на Донбассе.

В оккупированном Алчевске Луганская области ОБСЕ зафиксировали выдачу местному населению паспортов “ЛНР”.

Сообщается об очереди из 30 человек. Среди них, как мужчины, так и женщины разного возраста.

– Женщина из очереди рассказала, что ждет уже час и что офис принимает только 4-5 заявлений в день, – говорится в сообщении.

Мужчина сообщил, что подает документы для получения паспорта “ЛНР” для дальнейшего получения паспорта гражданина РФ, где он живет и работает с 2014 года.

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Также члены патруля СММ ОБСЕ видели женщину, подростка (14 лет) и трех мужчин (25–35 лет). Они выходили из здания с паспортами “ЛНР” в руках.

К слову, в Евросоюзе разрабатывают единые рекомендации по идентификации и возможном непризнании паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, подконтрольных пророссийским боевикам.

Источник: ОБСЕ