Спостерігачі ОБСЄ зафіксували видачу паспортів “ЛНР” на Донбасі.

В окупованому Алчевську Луганська області ОБСЄ зафіксували видачу місцевому населенню паспортів “ЛНР”.

Повідомляється про черги з 30 осіб. Серед них, як чоловіки, так і жінки різного віку.

– Жінка з черги розповіла, що чекає вже годину і що офіс приймає лише 4-5 заяв на день, – йдеться у повідомленні.

Чоловік повідомив, що подає документи для отримання паспорта “ЛНР” для подальшого отримання паспорта громадянина РФ, де він живе і працює з 2014 року.

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Також члени патруля СММ ОБСЄ бачили жінку, підлітка (14 років) і трьох чоловіків (25-35 років). Вони виходили з будівлі з паспортами “ЛНР” у руках.

До речі, у Євросоюзі розробляють єдині рекомендації щодо ідентифікації та можливого невизнання паспортів РФ, виданих мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей України, підконтрольних проросійським бойовикам.

Джерело: ОБСЄ