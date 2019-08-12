Неизвестные люди возле здания Государственного бюро расследований попытались забросать яйцами пятого президента Украины Петра Порошенко, который вышел из здания ГБР после допроса.

С начала допроса Порошенко под ГБР проводились акции, как в поддержку пятого президента Украины, так и против него.

Когда Порошенко вышел из здания Госбюро неизвестные люди пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал.

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Возле здания ГБР присутствовали дети Порошенко: сын Михаил и дочки Евгения и Александра, которые митинговали в поддержку отца.

– Сегодня Петр Порошенко говорил в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала Прямой, – написал Труба.

Председатель бюро не исключил, что следующий допрос экс-президента будет проведен с применением полиграфа.

Напомним, на Петра Порошенко совершили нападение после допроса в ГБР.