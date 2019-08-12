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Факты / Украина / Политика

Возле ГБР неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами

Неизвестные люди возле здания Государственного бюро расследований попытались забросать яйцами пятого президента Украины Петра Порошенко, который вышел из здания ГБР после допроса.

Возле ГБР неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами

С начала допроса Порошенко под ГБР проводились акции, как в поддержку пятого президента Украины, так и против него.

Когда Порошенко вышел из здания Госбюро неизвестные люди пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал.

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Возле здания ГБР присутствовали дети Порошенко: сын Михаил и дочки Евгения и Александра, которые митинговали в поддержку отца.

– Сегодня Петр Порошенко говорил в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала Прямой, – написал Труба.

Председатель бюро не исключил, что следующий допрос экс-президента будет проведен с применением полиграфа.

Напомним, на Петра Порошенко совершили нападение после допроса в ГБР.

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