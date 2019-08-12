Невідомі люди біля будівлі Державного бюро розслідувань спробували закидати яйцями п’ятого президента України Петра Порошенка, який вийшов з будівлі ДБР після допиту.

З початку допиту Порошенка під ДБР проводилися акції, як на підтримку п’ятого президента України, так і проти нього.

Коли Порошенко вийшов з будівлі Держбюро невідомі люди намагалися закидати його яйцями, проте потрапили в основному в журналістів.

Після цього в інцидент втрутилася поліція – зловмисники зникли.

Порошенко встиг сісти в автомобіль і не постраждав.

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Біля будівлі ДБР були присутні діти Порошенка: син Михайло і доньки Євгенія та Олександра, які мітингували на підтримку батька.

– Сьогодні Петро Порошенко говорив у рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу Прямий, – написав Труба.

Голова бюро не виключив, що наступний допит екс-президента буде проведено із застосуванням поліграфа.

Нагадаємо, на Петра Порошенка здійснили напад після допиту в ДБР.