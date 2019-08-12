Укрзализныця планирует потратить более 3,5 млн грн на реставрацию 26 дверей Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Тендер на выполнение работ получил ООО Ассор Групп. Фирма запросила за свои услуги 3,57 млн грн. Ранее она не имела никаких государственных контрактов и срок его регистрации составляет восемь месяцев.

Согласно тендерной документации подрядчик должен демонтировать, реставрировать и установить 26 дверей железнодорожного вокзала, в частности:

12 дверей парадного входа, входная группа №1;

6 дверей парадного входа, входная группа №2;

8 дверей входа на платформу №1.

В среднем реставрация одной двери обойдется около 138 тыс. грн ($5,5 тыс.).

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За такую сумму в них будут шпаклевать трещины, заменят поврежденные элементы, будут фрезеровать поврежденные элементы полотна и вклеивать древесину, заменят латунные пластины и выполнят другие восстановительные работы при необходимости.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на некоторые поезда за 60 дней до даты отправления.

Источник: Dozorro