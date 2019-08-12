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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Двери киевского вокзала отремонтируют за 3,5 млн грн

Укрзализныця планирует потратить более 3,5 млн грн на реставрацию 26 дверей Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Вокзал Київ-Пасажирський

Тендер на выполнение работ получил ООО Ассор Групп. Фирма запросила за свои услуги 3,57 млн грн. Ранее она не имела никаких государственных контрактов и срок его регистрации составляет восемь месяцев.

Согласно тендерной документации подрядчик должен демонтировать, реставрировать и установить 26 дверей железнодорожного вокзала, в частности:

  • 12 дверей парадного входа, входная группа №1;
  • 6 дверей парадного входа, входная группа №2;
  • 8 дверей входа на платформу №1.

В среднем реставрация одной двери обойдется около 138 тыс. грн ($5,5 тыс.).

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За такую сумму в них будут шпаклевать трещины, заменят поврежденные элементы, будут фрезеровать поврежденные элементы полотна и вклеивать древесину, заменят латунные пластины и выполнят другие восстановительные работы при необходимости.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на некоторые поезда за 60 дней до даты отправления.

Источник: Dozorro

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